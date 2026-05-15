◇ナ・リーグドジャース5−2ジャイアンツ（2026年5月14日ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手（31）は14日（日本時間15日）、本拠でのジャイアンツ戦で先発メンバーから外れ、最後まで出番がなく今季初の完全休養となった。チームは連勝を飾り、首位を奪還した。大谷はこの日、先発登板した前日に続き、2試合連続で打者としてはスタメンから外れた。ロバーツ監督が「体を少しリセットするために数日与えたい」として