恒例の夏フェス『SUMMER SONIC 2026』（8月14・15・16日、千葉・ZOZOマリンスタジアム＆幕張メッセ／大阪・万博記念公園）の第9弾追加アーティスト、およびステージ割が発表された。【画像】豪華！SUMMER SONIC 2026 TOKYO出演者一覧MARINE東京／AIR大阪の両メインステージには、THE STROKES、L’Arc-en-Ciel、Adoをはじめ、世界的ロックバンドから日本を代表するトップアーティスト、新時代を象徴するアーティストまで、25周