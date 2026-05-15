きのう（14日）夜、東京・町田市の路上で50代の男性が乗用車にひき逃げされ重体となっています。現場近くでは逃げた車と似た車を運転していた男が酒気帯び運転の疑いで逮捕されていて、警視庁が関連を調べています。警視庁によりますと、きのう午後10時すぎ、町田市玉川学園の路上で自転車に乗っていた50代の男性が乗用車にはねられました。男性は頭を強く打ち、意識不明の重体だということです。車はそのまま走り去ったということ