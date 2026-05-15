日本サッカー協会(JFA)は15日に都内で会見を行い、サッカーW杯北中米大会（6月11日開幕）に臨む日本代表メンバーを発表した。直前に負傷していた選手からMF遠藤航（31＝リバプール）、FW鈴木唯人（24フライブルク）がメンバー入り。その一方で、MF南野拓実（31＝モナコ）、MF三笘薫（28＝ブライトン）は落選と明暗が分かれた。森保監督は負傷者の招集の基準について「至ってシンプルでメディカルの判断です」と説明。「選出