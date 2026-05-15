【ロサンゼルス＝帯津智昭】米大リーグは１４日、各地で行われ、ドジャースの大谷翔平は本拠地でのジャイアンツ戦で今季初めて先発を外れ、代打での出番もなく、欠場となった。前日は先発投手として今季最多の１０５球を投げ、７回無失点で３勝目を挙げていた。ロバーツ監督が事前に説明していた通り、疲労などを考慮して休養日となった。ドジャースは５―２で勝ち、２連勝を飾った。試合が終わると、ベンチを出た大谷は山本