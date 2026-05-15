セ、パ両リーグが制定する３、４月度「スカパー！サヨナラ賞」の受賞者が１５日、発表され、中日・村松開人選手、ロッテ・藤原恭大選手が受賞した。いずれも初受賞となる。村松選手は４月２４日のヤクルト戦（バンテリンドーム）の９回に放った劇的な逆転サヨナラ３ランが評価された。自身初の逆転サヨナラ弾でチームの連敗を６で止めた。藤原選手は４月３日のソフトバンク戦（ＺＯＺＯ）の９回裏に右翼手の頭上を超える逆転