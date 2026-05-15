著名な動植物学者、番組司会者として活躍するデービッド・アッテンボロー氏/Andy Rain/EPA-EFE/Shutterstock via CNN Newsource（CNN）著名な動植物学者でドキュメンタリー番組の司会者としても活躍するデービッド・アッテンボロー氏の100歳の誕生日を記念して、新たに新種新属と確認されたハチが、同氏にちなんで命名された。アッテンボロー氏の功績をたたえて「Attenboroughnculus tau」と命名されたハチは、チリ南部のバルディ