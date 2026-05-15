カメラ記者クラブは5月15日、「カメラグランプリ2026」の受賞結果を発表しました。栄えある2026年の大賞は、ソニーのフルサイズミラーレス「α7 V」（ILCE-7M5）に決定！レンズ賞は、同じくソニーの大口径望遠ズームレンズ「FE 50-150mm F2 GM」（SEL50150GM）が受賞し、ソニーがダブル受賞となりました。カメラグランプリ2026に選ばれた、ソニーのフルサイズミラーレス「α7 V」カメラグランプリ2026のレンズ賞に選ばれた、ソニ