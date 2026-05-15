「第12回マイナビキャリア甲子園」Breakthrough部門で優勝した高校生チーム「ノーサイド」のメンバーらが4月27日、ミツカン東京支店を訪問した。決勝大会で提案した納豆スナック「サクまめ」をテーマに、プレゼンテーションの再演や経営陣・開発担当者との意見交換を行ったほか、アイデアをもとにした試作品を試食するなど、「サクまめ」構想の具体化に向けて建設的な議論が交わされた。左から日本＋アジア事業 COO佐藤 武氏、内務