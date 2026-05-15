5月11日配信の『女性セブンプラス』が女優の黒木メイサ（37）と、格闘家の三浦孝太（23）のデート姿を報じた。14歳という年齢差に加え、2人で堂々と寄り添いながら歩く自然体な雰囲気が大きな反響を呼んでいるようだ。華やかなバックグラウンドを持つ2人の恋愛は、昨年9月『週刊文春』によって報じられた。黒木といえば、’23年12月に元夫で歌手の赤西仁（41）との離婚を発表。2児のシングルマザーとして新たなスタートを切ってい