4月27日から配信がスタートした戸田恵梨香（37）主演のNetflixシリーズ『地獄に堕ちるわよ』が話題を呼んでいる。本作は「六星占術」や「大殺界」などで知られる占い師で、テレビでも活躍した細木数子さん（享年83）をモデルにしたドラマシリーズだ。「本作は、戦後の焼け野原で貧困時代を過ごした細木さんが、夜の銀座から日本一有名な占い師に成り上がっていく様子を描いたドラマ。霊感商法や裏社会のつながりといったきな臭い噂