ミュージックサーバー「Z1C mk2」ブラック 完実電気は、Silent Angelブランドの新製品として、クロックシステムを刷新したミュージックサーバー「Z1C mk2」を5月14日に発売した。カラーはシルバーとブラック。価格はオープンで、市場想定価格は29.7万円前後。 イーサネットの動作基準となる25MHzクロックを搭載しているの特徴。「従来の10MHzから変更すること