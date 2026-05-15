◇大相撲夏場所６日目（１５日、東京・両国国技館）若隆景（荒汐）と藤ノ川（伊勢ノ海）。好調同士の好一番。初顔となった先場所は力強い相撲で若隆景が先輩の意地を見せた。組み止めて胸を合わせてしまえば、今場所も若隆景に軍配が上がる。藤ノ川はとにかく動き回りたい。動きの中で若隆景を慌てさせることができれば勝機が見つかる。平幕で唯一の全勝の琴栄峰（佐渡ケ嶽）。今場所は組んで良し、離れて良しの相撲を見せてい