◆パ・リーグ楽天―ソフトバンク（１５日・楽天モバイル最強パーク宮城）ソフトバンク・上沢直之投手が２回に４点を失った。両チーム無得点で迎えた２回、先頭の渡辺佳を右飛に打ち取ったかに思われた打球を、右翼・正木が落球。出塁を許し、無死二塁のピンチを背負った。その後１死一、三塁から村林に中前適時打を許して先制点を献上。２死一、二塁からは佐藤に３ランを運ばれ、４失点した。なおも、続く黒川に四球を与えて