「春巻き」と言えば、たけのこや春雨などを包んで揚げるのが定番。ですが、中身を作るのが意外と面倒ですよね。今回は、そんな方に朗報！冷蔵庫にある食材を詰めるだけでOKのレシピにフィーチャーしました。 ▼大葉＆チーズ 三角になるようにカットした皮に、大葉とチーズをトッピング。左右を折りこみ、クルクル巻いて揚げます。大葉の爽やかさとトローリチーズのコラボがヤミツキ必至。 ▼枝豆 パリパリとした皮と枝豆が好相