◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神―広島（１５日・甲子園）高卒４年目右腕の阪神・茨木秀俊投手が、１軍に合流した。プロ初先発の４月９日・ヤクルト戦（甲子園）で初勝利を挙げるなど、ここまで２試合の登板で１勝０敗、防御率４・２２。４月２３日に出場選手登録を抹消された。前回登板した９日の２軍ソフトバンク戦（ＳＧＬ）では、７回３安打無失点の好投を見せた。