日本サッカー協会(JFA)は15日に都内で会見を行い、サッカーW杯北中米大会（6月11日開幕）に臨む日本代表メンバー26人を発表した。負傷の影響でMF三笘薫(28＝ブライトン)、MF南野拓実(31＝モナコ)らが選出外となり、MF守田英正(31＝スポルティング)、GK谷晃生(25＝町田)らも外れた。森保政権で最多出場、最多得点を誇る南野は、昨年12月21日に行われたフランス杯・オセール戦で相手選手と接触して左膝を負傷。左膝前十字じん帯