◆ロサンゼルス・ドジャース5ー2サンフランシスコ・ジャイアンツ14日（日本時間15日午前11時10分試合開始、ユニクロフィールド・アット・ドジャースタジアム）メジャーリーグ（MLB）、ドジャースは14日（日本時間15日）、ホームでジャイアンツと対戦。大谷翔平選手（31）は、今季初めてスターティングメンバーから外れた。前日は投手専念で先発出場し、7回を無失点に抑える好投を見せて今季3勝目をマーク。チームの連敗を4で止め