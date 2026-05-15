テレビ朝日系「報道ステーション」（月〜金曜午後9時54分）の大越健介キャスターは14日夜の放送で、この日行われた米中首脳会談について、台湾問題などを念頭に「詳細は明らかになっていないが、冗舌な中国に対して寡黙なアメリカ、という意外な構図となりました」と評した。トランプ米大統領と中国の習近平国家主席の会談に関しては、習氏が「最重要課題」とする台湾問題について、米側が適切な処理をできなかった場合、米中関係