アニメ「HUNTER×HUNTER」ゴン＝フリークス役、「推しの子」有馬かな役等で知られる声優の潘めぐみが15日、Xを更新。4月18日に亡くなった、アニメ「名探偵コナン」で毛利蘭を演じる声優の山崎和佳奈さんをしのんだ。潘は「ときどき家に遊びにきてくれて。現場でお会いしたときもいつも笑顔と優しいお声で。子供の頃から今もずっと和佳奈さんは、蘭姉ちゃんです。来年の映画で、お声、聴きたかったなぁ」と山崎さんを思った。さらに