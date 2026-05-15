【121話】 5月15日 公開 121話「しおりマッサージ店の話」を読む 【拡大画像へ】 竹書房は5月15日、竹コミ！にて斎創氏によるマンガ「うちの会社の小さい先輩の話」121話「しおりマッサージ店の話」を公開した。 121話では、篠崎が疲れているのを見て、しおりは篠崎がリラックスできるよう、急遽マッサージ店を開店する。 竹コミ「うちの会社の小さい先輩の話」