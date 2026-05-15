5月14日、日本バスケットボール協会は、今年行われる『FIBA U18アジアカップ2026』に向けたU18女子日本代表の第2次強化合宿メンバーを発表した。 今回発表されたメンバーは23名で、2025年12月にWリーグのデンソーアイリスにアーリーエントリーで加入した東口紅愛や、日本航空高校北海道でエースとした活躍した庵原有紗、京都精華学園高校3年の吉田ひかりらが選出。