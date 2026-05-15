5月14日、B1西地区に所属するファイティングイーグルス名古屋は、ルーベン・ボイキンヘッドコーチと2026－27シーズンの契約が決定したことを発表した。 ボイキンHCはアメリカ出身の40歳。2019－20シーズンから大阪エヴェッサのアシスタントコーチとして在籍し、今シーズンよりFE名古屋のスーパーバイザーコーチとして、試合の指揮を担当し