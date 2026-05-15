ヨコレイは後場急上昇し、１９９０年７月以来、約３５年１０カ月ぶりの高値をつけた。きょう午後１時ごろ、２６年９月期第２四半期累計（２５年１０月～２６年３月）の連結決算の発表にあわせて、通期業績予想を上方修正した。売上高予想を前回予想の１１８０億円から１２５０億円（前期比０．４％減）、営業利益予想を４８億円から７０億円（同６５．２％増）に引き上げた。営業利益及び経常利益は９期ぶりに過去最高を更