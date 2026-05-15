「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」１５日午後１時現在で日本製鉄が「買い予想上昇」４位となっている。 日本製鉄は日経平均が急落するなかで強さを発揮、一時６円６０銭高の５６２円８０銭に買われた。株価はここ調整色の強い展開で今週１２日には年初来安値５５３円４０銭をつけたが、目先売り飽き気分が台頭、中長期スタンスで買い向かう動きが観測される。業績も２６年３月期は利益面では大幅