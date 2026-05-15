ＳＵＢＡＲＵが後場に上げ幅を急拡大している。同社は１５日午後１時、２６年３月期の連結決算発表にあわせ、取得総数８０００万株（自己株式を除く発行済み株式総数の１１．２％）、取得総額１５００億円を上限とする自社株買いの実施を発表した。更に、２７年３月期が増益となる見通しを示し、これらを材料視した買いが株価を押し上げた。 自社株の取得期間は５月１８日から来年３月１６日まで。来年３月２３日に取得した