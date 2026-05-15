開催：2026.5.15 会場：ドジャースタジアム 結果：[ドジャース] 5 - 2 [ジャイアンツ] MLBの試合が15日に行われ、ドジャースタジアムでドジャースとジャイアンツが対戦した。 ドジャースの先発投手はエメ・シーハン、対するジャイアンツの先発投手はランデン・ループで試合は開始した。 1回裏、1番 ウィル・スミス 4球目を打って右中間スタンドへのホームランでドジャ}