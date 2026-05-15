韓国・ソウル光化門広場で開催されたBTSの公演に際して、インターネット上で「ガソリンを投げ込んでやる」といった脅迫文を投稿した50代の男に執行猶予付き懲役刑が言い渡された。【写真】BTSメンバーに“奇襲キス”日本人女性の衝撃蛮行5月15日、法曹界によると、ソウル北部地裁・刑事14単独（カン・ギョンムク判事）は、公衆脅迫の疑いで拘束起訴された50代の男に懲役10カ月、執行猶予2年を言い渡し、保護観察および200時間の