ハクバ写真産業は5月28日に、光学製品メーカー「スワロフスキー・オプティック」から、双眼鏡「CL COMPANION」シリーズの最新モデルとなる「CL COMPANION III 8×30」と「CL COMPANION III 10×30」を発売する。どちらもカラーはグリーン、オレンジ、ブラウンの3色。●片手でも扱いやすいエルゴノミクス設計「CL COMPANION」シリーズは、軽量・コンパクトな本体と圧倒的な光学性能で、世界中のバードウォッチャーや旅行者に愛