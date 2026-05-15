日本軽金属ホールディングス [東証Ｐ] が5月15日後場(14:00)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比19.5％増の236億円になり、27年3月期も前期比5.7％増の250億円に伸びる見通しとなった。6期連続増収、4期連続増益になる。 同時に、今期の年間配当は前期比20円増の100円に増配する方針とした。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比36.8％増の67.2億円に拡大し、売上営業利