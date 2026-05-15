サイバーリンクス [東証Ｓ] が5月15日後場(14:00)に決算を発表。26年12月期第1四半期(1-3月)の連結経常利益は前年同期比2.0倍の8.3億円に急拡大し、1-6月期(上期)計画の13.7億円に対する進捗率は60.7％となり、5年平均の59.9％とほぼ同水準だった。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(1Q)の売上営業利益率は前年同期の9.2％→15.3％に急改善した。 株探ニュース