日本フエルト [東証Ｓ] が5月15日後場(14:00)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比59.6％増の7億4700万円に拡大したが、27年3月期は前期比19.7％減の6億円に減る見通しとなった。 同時に、前期の年間配当を20円→24円(前の期は20円)に増額し、今期も前期比4円増の28円に増配する方針とした。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常損益は1億2500万円の黒字(前年同期は9100万円の赤字)に浮上し、売