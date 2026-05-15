オークファン [東証Ｇ] が5月15日後場(14:00)に決算を発表。26年9月期第2四半期累計(25年10月-26年3月)の連結最終損益は2100万円の赤字(前年同期は5000万円の黒字)に転落した。 会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した4-9月期(下期)の連結最終損益は4100万円の黒字(前年同期は3億7900万円の赤字)に浮上する計算になる。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(2Q)の連結最終利益は前