日本コンクリート工業 [東証Ｐ] が5月15日後場(14:00)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比11.6％減の12.8億円になったが、従来予想の10億円を上回って着地。27年3月期は前期比87.1％増の24億円に拡大する見通しとなった。 同時に、今期の年間配当は前期比2円増の10円に増配する方針とした。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常損益は1.4億円の黒字(前年同期は1.2億円の赤字)に浮上し、売