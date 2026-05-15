ＡＳＪ [東証Ｓ] が5月15日後場(14:00)に決算(国際会計基準=IFRS)を発表。26年3月期の連結最終利益は前の期比64.2％減の8800万円に落ち込んだが、従来予想の7000万円を上回って着地。27年3月期は前期比13.6％増の1億円に回復する見通しとなった。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結最終利益は前年同期比71.2％減の6100万円に大きく落ち込み、売上営業利益率は前年同期の16.7％→10.4％に大幅低下した。 株探ニュ&