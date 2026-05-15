サンセイランディック [東証Ｓ] が5月15日後場(14:00)に決算を発表。26年12月期第1四半期(1-3月)の連結経常利益は前年同期比9.7％増の18.9億円に伸び、1-6月期(上期)計画の20億円に対する進捗率は94.7％に達し、5年平均の68.6％も上回った。 同時に、6月30日割当の1→2の株式分割に伴い、年間配当を従来計画の51円→36円(株式分割前換算では51円)に修正したが、実質配当は変わらない。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(