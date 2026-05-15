昭和化学工業 [東証Ｓ] が5月15日後場(14:00)に決算を発表。26年3月期の連結営業利益は前の期比28.9％増の4億4600万円に伸びたが、27年3月期は前期比55.2％減の2億円に大きく落ち込む見通しとなった。 同時に、今期の年間配当は前期比4円減の6円に減配する方針とした。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結営業利益は前年同期比76.1％減の1100万円に大きく落ち込み、売上営業利益率は前年同期の2.2％→0.5％に悪