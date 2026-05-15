電業社機械製作所 [東証Ｓ] が5月15日後場(14:00)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比7.1％増の36.4億円に伸びたが、27年3月期は前期比9.3％減の33億円に減る見通しとなった。 同時に、今期の年間配当は前期の記念配当を落とし、普通配当190円にする方針とした。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比9.7％減の22.3億円に減ったが、売上営業利益率は前年同期の20.3％→21.4％に