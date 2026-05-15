新生活の準備や衣替えで昨年買った服を出したときに、「生活は変わっていないのに、なんだか体形が変わったかも？」と感じた経験はないだろうか。【写真】Yumicoさんによる「背中のストレッチ(胸郭のストレッチ)」味の素株式会社(以下、味の素)が行った「体形変化」についての調査によると、プレ更年期・更年期世代の女性の多くが、生活を大きく変えていないのに少しずつ体重や体形が変化していく「じわ太り」を実感しているという