トランプ大統領が中国を公式訪問しています。今回の訪中には、科学技術、金融、航空、農業などの分野の10人以上の米国企業家が同行しました。これらの企業家は両国首脳の会談の成功は米中の経済貿易協力に新たな活力を注入したと述べ、中国でのビジネスを深め、対中協力を拡大し、両国の相互理解と協力強化に努めていくと表明しました。NVIDIA（エヌビディア）のジェンスン・フアン最高経営責任者（CEO）は、「中国は世界で最も素