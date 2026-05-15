お笑いコンビ、NON STYLEの井上裕介（46）が1日、自身のXを更新。同日、死去したことが発表された、「名探偵コナン」毛利蘭役等で知られる声優の山崎和佳奈さんをしのんだ。井上は「名探偵コナンファンとして、悲しすぎる一報。毛利蘭ちゃんの可愛さと強さを支えていたのは、間違いなく山崎和佳奈さんでした」と山崎さんをたたえた。続けて「先週、見たコナン映画が最後になるだなんて。心よりご冥福、申し上げます」としのんだ。