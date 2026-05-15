リニューアルオープンを控える寄自然休養村管理センター＝１３日、松田町寄老朽化に伴い改修工事を進めていた神奈川県松田町の寄（やどりき）自然休養村管理センターが１７日、リニューアルオープンする。新たに入浴施設やサウナ、２４時間利用可能な駐車場、トイレも整備し、町は「より快適に利用できる施設に生まれ変わった」としている。同センターは飲食、宿泊機能も備えた観光交流拠点として１９７８年に開設され、観光案