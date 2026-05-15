タレント今田耕司（60）が15日、パーソナリティーを務めるTBSラジオ「今田耕司のお耳拝借！金曜日」（金曜午前8時30分）に出演。漫画愛を語った。番組では「週末サクッと読める漫画特集」と題し、2巻で完結する作品を紹介。漫画好きの今田は「単行本ももちろん読みますけど。週刊で、まず月曜日が『ヤンマガ』『スピリッツ』、水曜日が『少年マガジン』。60歳で『少年マガジン』読んでるの俺だけやと思う。恋にときめいてますから