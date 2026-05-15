○ドジャース5−2ジャイアンツ●＜現地時間5月14日ドジャー・スタジアム＞ロサンゼルス・ドジャースが地区4位ジャイアンツとの本拠地4連戦を2勝2敗のタイで終了。同日のブリュワーズ戦に敗れたパドレスを再び抜き、0.5ゲーム差の地区首位に浮上した。ドジャースは休養の大谷翔平に代わって「1番・指名打者」で先発出場したウィル・スミスが初回に右中間スタンドへ5号先頭打者アーチ。2回裏には一死二、三塁の好機を