帯状疱疹の怖さをタレントの北斗晶さんが2026年5月14日放送の「林修の今、知りたいでしょ！」（テレビ朝日系）で生々しく証言した。今や高齢者だけの病気ではなく20〜40代でも発症すると番組は注意を呼びかける。北斗晶さんはそんな帯状疱疹のサインに気づかずに今も後遺症に悩まされているという。右目の横に赤いポツポツ、翌朝にその発疹は水ぶくれに北斗さんが見逃した3つのサインとは何か。一つ目が「針に刺されたようなピリピ