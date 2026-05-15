2026年5月9日（土）、ファッションセンターしまむらから、みんな大好きPEANUTS（ピーナッツ）の新作グッズが発売されました！（写真）【しまむら×スヌーピー新作】お買い物バッグ＆便利なポーチ豊富なラインナップの中から、今回はショッピングバッグとポーチをピックアップ。それぞれのデザインやサイズ感、使い勝手などについて詳しくレビューします。【しまむら×スヌーピー新作】実用的な2選を徹底レビュー！2026年5月9日（土