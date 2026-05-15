森保一監督、宮本恒靖会長、山本昌邦技術委員長が出席した日本サッカー協会（JFA）は5月15日、北中米ワールドカップ（W杯）に臨む日本代表メンバー会見を行った。森保一監督、宮本恒靖会長、山本昌邦技術委員長の3人が出席した。GKからポジション順に発表され、GK早川友基が1番最初に名前を呼ばれた。負傷の影響もあり、当落選上と見られていたDF長友佑都（FC東京）、MF遠藤航（リバプール）の名前が読み上げられた。一方、MF