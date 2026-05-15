◆パ・リーグ楽天―ソフトバンク（１５日・楽天モバイル最強）楽天・佐藤直樹外野手（２７）が３号３ランを放った。１点リードの２回２死一、二塁。初球だ。佐藤は上沢が投じた外角低めのツーシームを振り抜いた。打球は左翼テラス席へ着弾。昨季までソフトバンクに所属していた男が貴重な追加点をもたらした。「（村林）一輝さんが打ってくれたので楽に打席に入ることができました。いい結果になってくれてよかったです」と