阪神の茨木秀俊投手（21）が15日、広島戦の試合前練習で1軍に合流した。高卒4年目の茨木は4月9日のヤクルト戦（甲子園）でプロ初先発し6回無失点でプロ初勝利。同月22日のDeNA戦では5回途中5失点で翌23日に出場選手登録を抹消されていた。直近の先発となった9日のファーム・リーグのソフトバンク戦で7回無失点と好投しており、再びチャンスが巡ってきた形だ。また、救援要員として石黒佑弥投手（24）も1軍に合流した。