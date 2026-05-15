タレントでレースクイーンとしても活動する水瀬琴音（29）が15日までに自身のインスタグラムを更新。ミニスカ・ゴルフウエア姿を公開した。「お休みの日にゴルフ行ってきたよお天気よくて気持ちよかった〜」とラウンドしてきたことを報告し、コースでのミニスカ・ゴルフウエア姿の写真をアップ。「コース行くたびに『ちゃんと練習して上手くなろう！』って思うんだけど毎回その熱が落ち着いちゃうのがこちゃあるある」と明